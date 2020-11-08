مانشستر سيتي يستقبل ليفربول في قمة بالدوري الإنجليزي

مباراة سابقة بين مانشستر سيتي وليفربول (أرشيفية : الإنترنت)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا، إلى استاد الاتحاد بمدينة مانشستر، لمتابعة المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي ضد ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر ليفربول صدارة الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز العاشر على جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

حصل ليفربول على دفعة معنوية بعدما تفوق على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات بخماسية نظيفة وقبلها تفوق على وست هام يونايتد بثنائية مقابل هدف، كما حقق ليفربول خمسة انتصارات متتالية في البطولات التي يشارك فيها، رغم الظروف التي مر بها من غيابات في الخط الخلفي للفريق، إلا أنه نجح في معالجة هذا النقص بخبرة مدربه ولاعبيه.

في هذا اللقاء يدرك ليفربول صعوبة الخصم لكنه أعلن أنه سيقاتل بكل قوة من أجل تكرار سيناريو الموسم الماضي في الدور الأول مباراة الإياب بعدما انتصر على السيتي (3-1)، في المقابل يقدم مانشستر سيتي مستوى مميزا في دوري الأبطال، ويرغب أن يستعيد مستواه مجدداً وينسخ الأداء الأوروبي في المسابقة المحلي من جديد وبشكل أسرع من ذي قبل من أجل التقدم أكثر على جدول الترتيب.