الزمالك يفوز على الرجاء بثلاثية ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا

الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا. (تويتر)

تأهل الزمالك المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حصد فوزاً مثيراً على حساب ضيفه الرجاء المغربي بنتيجة (3-1) في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء في إياب دور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

وأكد الزمالك تفوقه بعد أن فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، وهو ما ضمن للفريق الأبيض الصعود للمباراة النهائية التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري أمام منافسه التقليدي الأهلي المصري باستاد برج العرب بالإسكندرية.

تقدم الرجاء بهدف الكونغولي بن مالانجو في الدقيقة 46 ولكن الزمالك عاقب الفريق المغربي بثلاثية سجلها التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 61 ثم ثنائية مصطفى محمد في الدقيقتين 8 و87.