مانشستر يونايتد يسقط أمام باشاك شهير بثنائية في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 10:29 مساء
مانشستر يونايتد يسقط أمام باشاك شهير في دوري الأبطال. (تويتر)

أوقف فريق باشاك شهير التركي انطلاقة ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي المثالية ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه عليه 2 / 1 في الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات.

وبادر النجم المخضرم ديمبا با بالتسجيل لمصلحة باشاك شهير في الدقيقة 13، محرزا أول أهداف الفريق التركي في تاريخه بالبطولة، قبل أن يضيف زميله البوسني إيدين فيسكا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 40.

وتكفل النجم الفرنسي أنتوني مارسيال بتسجيل هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 43، دون أن يتمكن الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) من إدراك التعادل على الأقل في الوقت المتبقي من المباراة، مانحا انتصارا تاريخيا لباشاك شهير هو الأول خلال مشواره بالبطولة.

وحصد باشاك شهير، الذي يشارك للمرة الأولى في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، أول ثلاث نقاط في المجموعة، لكنه ظل في قاع الترتيب، بفارق الأهداف خلف فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزج الألماني، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، المتساويين معه في نفس الرصيد، قبل لقائهما بألمانيا في وقت لاحق اليوم ضمن نفس الجولة.

في المقابل، ظل مانشستر يونايتد، الذي فاز في أول جولتين بالمجموعة على سان جيرمان ولايبزج، متربعا على الصدارة برصيد ست نقاط.

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