كريستيانو رونالدو يطلب الرحيل عن «يوفنتوس».. ويقترب من هذا النادي

كريستيانو رونالدو. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يبدو أنه يقضي آخر مواسمه مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي «يوفنتوس».

وقالت جريدة «توتو سبورت» الإيطالية، وفقًا لـ«جول» إن رونالدو يفكر بشدة في الرحيل عن ملعب «يوفنتوس ستاديوم»، بسبب العلاقة الباردة التي تربطه بالنادي ومشجعيه.

وذكرت الجريدة أن رونالدو الذي يرغب في استكمال مسيرته مع كرة القدم حتى سن الـ40، يود أن يبقى في الكرة الأوروبية، حيث يفضل أن ينافس على الألقاب الكبرى، على أن يرحل إلى الدوري الصيني أو الأميركي.

وأشارت إلى أن نجم البرتغال قريب من ارتداء قميص «باريس سان جيرمان»، حيث يعد هو النادي الأقرب إلى ضمه.

ورونالدو البالغ من العمر 35 عامًا، يقدم مستويات جيدة مع «يوفنتوس»، حيث ظهر بصورة رائعة خلال مشاركته بمباراة فريقه الأخيرة ضد «سبيزيا»، إذ شارك من على مقاعد البدلاء، بعد تعافيه من فيروس «كورونا»، ونجح في تسجيل هدفين، قاد بهما اليوفي إلى تحقيق الفوز، بعد 4 جولات مخيبة للآمال.