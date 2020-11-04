بكلمات عاطفية.. رسالة دعم من ميسي لمارادونا في أزمته الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 05:39 مساء
ميسي ومارادونا. (أرشيفية : إنترنت)

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، رسالة دعم لمواطنه دييغو مارادونا، بعد إصابة الأخير بجلطة دماغية في الساعات الأخيرة، حيث يجري جراحة عاجلة في المخ.

ونُقل مارادونا أول أمس للمستشفى في مدينة لابلاتا بالأرجنتين، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية دون معرفة السبب حينها.

ونشر ميسي صورة تجمعه بمارادونا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» بعد ساعات قليلة من إعلان نجاح العملية التي خضع لها البيبي دي أورو. 

وكتب ميسي على الصورة التي نشرها: «دييغو، كل القوة الموجودة في العالم.. أنا وعائلتي نريد أن نراك بصحة جيدة في أسرع وقت ممكن.. عناق من القلب».

يذكر، أن مارادونا دافع عن ميسي في أزمته الأخيرة مع برشلونة، التي كادت تجعل النجم الأرجنتيني يغادر البلاوغرانا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي
دولى
أصحاب متاجر أميركية يتحسبون لوقوع اضطرابات مع نهاية السباق الرئاسي
دولى
حاكم دبي يتلقى لقاحا تجريبيا لفيروس «كورونا المستجد»
عربى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون
منوعات
النمسا تكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
دولى
تراجع أرباح «أرامكو» السعودية 44,6% في الربع الثالث
اقتصاد
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
قبيل ملتقى 9 نوفمبر.. هيئة أممية توصي بإشراك التونسيات في مفاوضات السلام بين ...
ليبيا
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
أداء العملات الدولية خلال أكتوبر: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام ...
ليبيا
صراعات الشرق الأوسط تفقد روبرت فيسك
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مواد غذائية تفاقم الصداع وتسببه