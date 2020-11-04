بكلمات عاطفية.. رسالة دعم من ميسي لمارادونا في أزمته الصحية

ميسي ومارادونا. (أرشيفية : إنترنت)

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، رسالة دعم لمواطنه دييغو مارادونا، بعد إصابة الأخير بجلطة دماغية في الساعات الأخيرة، حيث يجري جراحة عاجلة في المخ.

ونُقل مارادونا أول أمس للمستشفى في مدينة لابلاتا بالأرجنتين، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية دون معرفة السبب حينها.

ونشر ميسي صورة تجمعه بمارادونا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» بعد ساعات قليلة من إعلان نجاح العملية التي خضع لها البيبي دي أورو.

وكتب ميسي على الصورة التي نشرها: «دييغو، كل القوة الموجودة في العالم.. أنا وعائلتي نريد أن نراك بصحة جيدة في أسرع وقت ممكن.. عناق من القلب».

يذكر، أن مارادونا دافع عن ميسي في أزمته الأخيرة مع برشلونة، التي كادت تجعل النجم الأرجنتيني يغادر البلاوغرانا.