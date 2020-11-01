«فورمولا 1».. ثنائية هاميلتون وبوتاس في إيميليا تضمن اللقب السابع توالياً لمرسيدس

البريطاني لويس هاميلتون. (إنترنت)

تابع البريطاني لويس هاميلتون سيطرته على بطولة العالم للفورمولا واحد بإحرازه المركز الأول في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، المرحلة الثالثة عشرة، امام زميله فالتيري بوتاس ليقودا فريقهما مرسيدس إلى اللقب السابع تواليا.

وهو الفوز الرابع على التوالي لهاميلتون والتاسع هذا الموسم بعد ستيريا في النمسا والمجر وبريطانيا واسبانيا وبلجيكا وتوسكانا الايطالية وايفل الالمانية والبرتغال، والـ93 في مسيرته الاحترافية.

وحقق فريق مرسيدس فوزه الحادي عشر في 13 سباقا حتى الان هذا الموسم فضمن لقب الصانعين للمرة السابعة على التوالي وهو رقم قياسي، كان بحاجة إلى 11 نقطة فقط لتحقيقه، لكنه أكده بثنائيته الخامسة هذا الموسم بعد ستيريا وبلجيكا وتوشكانا والبرتغال.