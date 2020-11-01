كريستيانو رونالدو يعيد يوفنتوس للانتصارات باكتساح سبيزيا في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 06:43 مساء
كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي. (تويتر)

استعاد يوفنتوس نغمات الانتصارات، بالفوز على سبيزيا (4-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإيطالي «الكالتشيو».

وكان يوفنتوس سقط في فخ التعادل في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام روما، كروتوني، هيلاس فيرونا.

وتقدم ألفارو موراتا في الدقيقة 16 ليوفنتوس بالهدف الأول، قبل أن يدرك سبيزيا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32، عن طريق اللاعب توماسو بوبيجا.

وفي الدقيقة 59، أدرك البديل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد انفراد بالحارس ليسددها أرضية في الشباك، واستطاع الفرنسي أدريان رابيو في الدقيقة 68 أن يسجل الهدف الثالث ليوفنتوس عبر سلسلة من المراوغات لدفاع سبيزيا، وعاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له والرابع ليوفنتوس عبر ضربة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 5 نقاط بالمركز الـ16.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإعصار «غوني» يضرب الفلبين ويحصد أرواح عشرة أشخاص (فيديو)
دولى
فصل مدرس بلجيكي من العمل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد
دولى
رئيس «إيني»: 2025 ذروة إنتاجنا للنفط وبعدها سنتحول تدريجيا للطاقة المتجددة
اقتصاد
وليامز لقناة «الوسط»: متفائلة إلى حد كبير بقدرة الليبيين على تنفيذ اتفاق جنيف
ليبيا
«بي بي سي»: وفاة الممثل البريطاني شون كونري عن 90 عاما
ثقافة وفن
دبلوماسية «الزلزال» بين تركيا واليونان
دولى
«الوسط» تستطلع آراء عدد من الليبيين عن المستقبل السياسي للبلاد قبل أيام من ...
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء عدد من الليبيين عن المستقبل السياسي للبلاد قبل أيام من ...
ليبيا
أيمن عاشور.. الفوتوغراف في مرادفات الوجه الآخر
ثقافة وفن
الرباعي الليبي جاهز لدوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد
رياضة محلية
سطح المذنب «تشوري» يشبه رغوة الكابوتشينو
علوم وتكنولوجيا
المنتجات الفرنسية مهددة في الخليج على خلفية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي ...
اقتصاد
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى يحصل الشباب على لقاح كورونا؟