كريستيانو رونالدو يعيد يوفنتوس للانتصارات باكتساح سبيزيا في الدوري الإيطالي

كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي. (تويتر)

استعاد يوفنتوس نغمات الانتصارات، بالفوز على سبيزيا (4-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإيطالي «الكالتشيو».

وكان يوفنتوس سقط في فخ التعادل في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام روما، كروتوني، هيلاس فيرونا.

وتقدم ألفارو موراتا في الدقيقة 16 ليوفنتوس بالهدف الأول، قبل أن يدرك سبيزيا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32، عن طريق اللاعب توماسو بوبيجا.

وفي الدقيقة 59، أدرك البديل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد انفراد بالحارس ليسددها أرضية في الشباك، واستطاع الفرنسي أدريان رابيو في الدقيقة 68 أن يسجل الهدف الثالث ليوفنتوس عبر سلسلة من المراوغات لدفاع سبيزيا، وعاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له والرابع ليوفنتوس عبر ضربة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 5 نقاط بالمركز الـ16.