ميلان يضرب أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي.. وإبراهيمفيتش يحقق رقما تاريخيا

إبراهيموفيتش في مباراة ميلان وأودينيزي بالدوري الإيطالي. (تويتر)

عزز فريق ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه أودينيزي 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وتقدم ميلان بهدف سجله فرانك كيسي في الدقيقة 18، وتعادل أودينيزي بهدف سجله رودريجو دي بول في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل زلاتان إبراهيموفيتش هدف الفوز في الدقيقة 83.

ورفع ميلان رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أودينيزي عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

وبالهدف الذي سجله إبراهيموفيتش في الدقيقة 83، عبر كرة شبه مقصية وعلى طريقته الخاصة، رفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم ويعزز موقعه في الصدارة.

ونجح إبراهيموفيتش في هز شباك المرمى للمباراة السادسة على التوالي مع ميلان، وهو أمر لم يحصل سوى مرتين من قبل في تاريخ النادي.

وكان أندريه شيفشينكو هو أول من نجح في تسجيل هدف على الأقل خلال 6 مباريات متتالية، وفعل ذلك في عام 2001، بينما قام زلاتان إبراهيموفيتش نفسه بهذا الأمر في عام 2012، قبل أن يكرره مرة أخرى بعد 8 أعوام بهدفه في شباك أودينيزي اليوم.