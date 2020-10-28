مارادونا يحتفل بميلاده الـ60.. وهذا حلمه الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 09:21 مساء
مارادونا. (أرشيفية : إنترنت)

احتفل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، بعيد ميلاده الستين، بتأكيده أن فخره الأكبر هو إسعاد الناس بالكرة، وذلك خلال مقابلة مع «فرانس فوتبول».

وقال مارادونا خلال المقابلة: «لدي الشعور بأنني أسعدت وأمتعت الناس الذين أتوا لرؤيتي في الملعب أو شاهدوني على التلفزيون».

وجرى وضع مارادونا الذي يعتبر أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم وأكثرهم إثارة للجدل، في الحجر الصحي على سبيل الوقاية بعدما ظهرت على أحد مخالطيه عوارض فيروس «كورونا المستجد»، بحسب ما أعلن طبيبه الخاص الثلاثاء.

وقال النجم الأرجنتيني مدرب فريق «خيمناسيا اسغريما»، إن هذا الوباء «ضربة حقيقية لجميع شعوب أميركا اللاتينية».

وأصدرت المجلة الرياضية الفرنسية، الأربعاء، عددًا خاصًّا بـ«الفتى الذهبي»، ونشرت مقابلة معه قدمت على أنها الأولى التي يمنحها النجم الأرجنتيني صاحب الرقم 10، للصحافة الفرنسية منذ 25 عامًا، ومن دون أي مقابل.

وعند سؤاله عن حلمه في عيد ميلاده الستين، قال مارادونا: «أحلم بأن أسجل هدفًا آخر ضد الإنجليز، ولكن بيدي اليمنى هذه المرة».

ويشير مارادونا بهذا التعليق إلى الهدف الذي سجله بيده اليسرى ضد منتخب إنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986، مساهمًا بفوز الأرجنتين 2-1 قبل تتويجها لاحقا باللقب.

واعتبر مارادونا أن مواطنه لاعب «برشلونة» الإسباني ليونيل ميسي، والبرتغالي لاعب «يوفنتوس» الإيطالي كريستيانو رونالدو «متفوقان على البقية»، قائلًا: «لا أحد يفعل نصف ما يفعلانه».

أما في ما يتعلق بمهاجم «باريس سان جرمان» الفرنسي كيليان مبابي، فاعتبر أسطورة «نابولي» السابق أنه «لاعب رائع، لكنه لا يزال طفلًا!»، محذرًا إياه من «التنبه خصوصًا للمدافعين الذين قد يكسرون كاحله».

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