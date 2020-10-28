ريال مدريد يتذيل ويتخبط في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 01:18 مساء
جانب من مباراة ريال مدريد ومونشنغلادباخ (إنترنت)

استمر ريال مدريد في أدائه المتذبذب وعدم الثبات على مستوى واحد، بسقوطه أمس الثلاثاء، في فخ التعادل الذي اقتنصه من مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ الألماني بهدفين لمثلهما في دوري الأبطال، وحمل هدفا الفريق الألماني توقيع اللاعب ماركوس تورام، وجاءا بواقع هدف في كل شوط.

وجاء هدف الريال الأول عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، أما هدف التعادل فحمل توقيع البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة الأخيرة 90، ويأتي تعادل الريال رغم تمكنه في آخر مباراة له من الفوز على غريمه التقليدي برشلونة بثلاثة أهداف لواحد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

تعقد موقف ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، في المجموعة بهذه الطريقة حيث استمر في تذيلها بنقطة واحدة، أما مونشنغلادباخ فأصبح في الوصافة بنقطتين، بفارق الأهداف، عن إنتر الثالث وخلف شاختار المتصدر.

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