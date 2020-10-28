مانشستر سيتي يزيد أوجاع مارسيليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 11:27 صباحا
مانشستر سيتي أمام مارسيليا (إنترنت)

لم يواجه مانشستر سيتي أي متاعب في طريقه لتحقيق انتصاره الثاني في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه بثلاثية نظيفة على أولمبيك مرسيليا باستاد فيلودروم أمس الثلاثاء.

وهز فيران توريس وإيلكاي جندوجان ورحيم سترلينغ الشباك ليظل فريق المدرب بيب غوارديولا في صدارة الترتيب برصيد ست نقاط، متقدماً بثلاث نقاط على بورتو وأولمبياكوس، بينما يقبع مرسيليا في مؤخرة المجموعة دون نقاط.

يأتي هذا بعد هزيمته العاشرة على التوالي في المسابقة، حيث خسر مرتين أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية العام 2012، ثم ست مرات متتالية في دور المجموعات في موسم 2013-2014 خلال مشاركته الأخيرة.

ويحل مرسيليا، الذي خسر بهدف أمام مضيفه أولمبياكوس في مباراته الأولى بدوري الأبطال بعد غياب سبع سنوات، ضيفاً على بورتو، ويلتقي سيتي على أرضه مع أولمبياكوس في الجولة المقبلة في الثالث من نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» ...
رياضة محلية
بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار
دولى
بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير أممي لليبيا من استيراد السيارات المستعملة