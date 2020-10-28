مانشستر سيتي يزيد أوجاع مارسيليا

مانشستر سيتي أمام مارسيليا (إنترنت)

لم يواجه مانشستر سيتي أي متاعب في طريقه لتحقيق انتصاره الثاني في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه بثلاثية نظيفة على أولمبيك مرسيليا باستاد فيلودروم أمس الثلاثاء.

وهز فيران توريس وإيلكاي جندوجان ورحيم سترلينغ الشباك ليظل فريق المدرب بيب غوارديولا في صدارة الترتيب برصيد ست نقاط، متقدماً بثلاث نقاط على بورتو وأولمبياكوس، بينما يقبع مرسيليا في مؤخرة المجموعة دون نقاط.

يأتي هذا بعد هزيمته العاشرة على التوالي في المسابقة، حيث خسر مرتين أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية العام 2012، ثم ست مرات متتالية في دور المجموعات في موسم 2013-2014 خلال مشاركته الأخيرة.

ويحل مرسيليا، الذي خسر بهدف أمام مضيفه أولمبياكوس في مباراته الأولى بدوري الأبطال بعد غياب سبع سنوات، ضيفاً على بورتو، ويلتقي سيتي على أرضه مع أولمبياكوس في الجولة المقبلة في الثالث من نوفمبر.