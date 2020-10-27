رسميا.. استقالة بارتوميو من رئاسة «برشلونة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 10:26 مساء
جوسيب ماريا بارتوميو. (تويتر)

أعلن رئيس نادي «برشلونة» الإسباني لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، استقالته من منصبه كرئيس للنادي الكتالوني، اليوم الثلاثاء.

وأكد الحساب الرسمي لـ«برشلونة»، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رحيل بارتوميو وجميع أعضاء مجلسه عن النادي بشكل كامل.

وقال بارتوميو في مؤتمر صحافي "اظهر امامكم اليوم من اجل ان اعلمكم باستقالتي بالاضافة الى سائر افراد مجلس الادارة. انه قرار مدروس، هادىء حظي بموافقة جميع المساهمين".

وكان بارتوميو، دعا مجلس إدارته لاجتماع استثنائي اليوم الثلاثاء، بمجرد معرفة موقف مجلس إقليم كتالونيا الذي يرى عدم وجود معوقات قضائية أو صحية لإجراء استفتاء سحب الثقة من المجلس الحالي.

وفي حالة تقديم المجلس استقالته، سيكون هناك مجلس موقت لإدارة شؤون النادي برئاسة كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة الاقتصادية القانونية، وسيقوم بالدعوة للانتخابات في مدة أقصاها 3 أشهر.

الأمور اشتعلت بشكل واضح في شهر أغسطس الماضي، بعد خسارة «برشلونة» 8/2 أمام «بايرن ميونيخ» بدوري أبطال أوروبا، وخروج ليونيل ميسي للتهديد بالرحيل عن الفريق.

وكان بارتوميو انتخب رئيسا للنادي الكاتالوني عام 2014 واحرز الفريق في عهده بطولة اسبانيا اربع مرات ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة عام 2015.

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