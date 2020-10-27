بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال

بيرلو ورونالدو. (تويتر)

حسم المدير الفني لنادي «يوفنتوس» الإيطالي، بيرلو، موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق، من المشاركة في مباراة الغد ضد «برشلونة» الإسباني، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وغاب رونالدو عن مباريات «يوفنتوس»، خلال الفترة الماضية بعد إصابته بفيروس «كورونا»، خلال معسكر منتخب بلاده، استعدادًا لمباريات دوري الأمم الأوروبية.

وتحدث بيرلو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة «يوفنتوس» و«برشلونة»، وفقًا لـ«جول» عن إمكانية مشاركة رونالدو في اللقاء، مؤكدًا أن النجم البرتغالي سيخضع لمسحة طبية جديدة مساء اليوم، وعلى أثرها سيتحدد موقفه.

وأوضح أن غياب رونالدو عن المباريات لمدة 15 يومًا يعد أمرًا معقدا، وهو ما يجعل الشكوك كبيرة بشأن مشاركته، حتى في حالة جاءت نتيجة المسحة سلبية.