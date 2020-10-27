بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 05:26 مساء
بيرلو ورونالدو. (تويتر)

حسم المدير الفني لنادي «يوفنتوس» الإيطالي، بيرلو، موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق، من المشاركة في مباراة الغد ضد «برشلونة» الإسباني، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وغاب رونالدو عن مباريات «يوفنتوس»، خلال الفترة الماضية بعد إصابته بفيروس «كورونا»، خلال معسكر منتخب بلاده، استعدادًا لمباريات دوري الأمم الأوروبية.

وتحدث بيرلو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة «يوفنتوس» و«برشلونة»، وفقًا لـ«جول» عن إمكانية مشاركة رونالدو في اللقاء، مؤكدًا أن النجم البرتغالي سيخضع لمسحة طبية جديدة مساء اليوم، وعلى أثرها سيتحدد موقفه.

وأوضح أن غياب رونالدو عن المباريات لمدة 15 يومًا يعد أمرًا معقدا، وهو ما يجعل الشكوك كبيرة بشأن مشاركته، حتى في حالة جاءت نتيجة المسحة سلبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار
دولى
بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
حزب سوداني يسحب دعمه السلطة احتجاجا على التطبيع مع «إسرائيل»
عربى
«البريقة» تعلن حلا لأزمة الوقود في المناطق الوسطى والشرقية
ليبيا
في استطلاع «بوابة الوسط»: كتاب ونشطاء يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار ويطالبون ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حقائق عن سرطان الثدي الوراثي