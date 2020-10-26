بوغبا يكشف حقيقة اعتزاله اللعب الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 07:21 مساء
الفرنسي بول بوغبا. (أرشيفية : إنترنت)

كذب الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، الأخبار التي تحدثت عن نيته إعلان اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده، احتجاجاً على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون ضد الإسلام.

كتب لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي اعتنق الإسلام، في حسابه على موقع إنستغرام: «أنباء كاذبة غير مقبولة.. سأتخذ إجراءات قضائية ضد ناشري ومروجي هذه الأخبار الكاذبة بنسبة 100%».

وكانت جريدة «صن» الإنجليزية، قالت الأحد، إن بوجبا يدرس قرار الاعتزال الدولي اعتراضاً على ماكرون وتصريحاته، وفق ما نقلته عن مصادر إعلامية بمنطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن بوجبا من العناصر التي يعتمد عليها ديديه ديشامب مدرب فرنسا بشكل مستمر، خاصة بعد تألقه خلال مونديال 2018 الذي توج بلقبه.

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