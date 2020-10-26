نهضة بركان يهزم بيراميدز.. ويتوج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 12:44 صباحا
تتويج نهضة بركان بالكونفدرالية الأفريقية. (تويتر)

تٌوج فريق نهضة بركان المغربي، بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره بيراميدز المصري، بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مولاى عبدالله، بمدينة الرباط المغربية، في نهائي البطولة.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح نهضة بركان محسن ياجور في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وعوض نهضة بركان خسارته نهائي نسخة العام الماضي أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح (3-5) بعد تبادلهما الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة (1-صفر)، وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخه التي يتوج بها فريق نهضة بركان بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وخامس فريق مغربي يحصد لقب البطولة القارية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حزب سوداني يسحب دعمه السلطة احتجاجا على التطبيع مع «إسرائيل»
عربى
شركة سامسونغ تعلن وفاة رئيسها عن عمر يناهز 78 عاما
اقتصاد
ترامب يدلي بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية بفلوريدا
دولى
إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لوهافر شمال فرنسا (فيديو)
دولى
في استطلاع «بوابة الوسط»: كتاب ونشطاء يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار ويطالبون ...
ليبيا
ضخ وتفريغ 31 مليون لتر بنزين بمستودع رأس المنقار في بنغازي
ليبيا
خبراء وجرائد فرنسية يرصدون تحديات ما بعد «اتفاق جنيف»
ليبيا
إصابة 3 أطباء بمستشفى «ابن سينا» في سرت بفيروس «كورونا»
ليبيا
«أمن طرابلس»: رجل في حالة سكر يقتل مؤذنا.. وعصابة تغتصب سيدة بعد خطفها من زوجها
ليبيا
«الدفاع التركية» تنشر صورا من تدريب عناصر تابعة لحكومة الوفاق
ليبيا
«أجوكو»: تشغيل حقل «النافورة» النفطي في زمن قياسي
ليبيا
ترامب: الوضع خطير جدا ومصر قد تفجر سد النهضة
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة مشاكل الغدة الدرقية