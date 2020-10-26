نهضة بركان يهزم بيراميدز.. ويتوج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه

تتويج نهضة بركان بالكونفدرالية الأفريقية. (تويتر)

تٌوج فريق نهضة بركان المغربي، بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره بيراميدز المصري، بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مولاى عبدالله، بمدينة الرباط المغربية، في نهائي البطولة.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح نهضة بركان محسن ياجور في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وعوض نهضة بركان خسارته نهائي نسخة العام الماضي أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح (3-5) بعد تبادلهما الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة (1-صفر)، وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخه التي يتوج بها فريق نهضة بركان بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وخامس فريق مغربي يحصد لقب البطولة القارية.