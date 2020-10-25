بالفيديو.. إصابة البرازيلي رونالدينيو بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أكتوبر 2020, 08:54 مساء
البرازيلي رونالدينيو. (تويتر)

أعلن الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، نجم برشلونة السابق، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر رونالدينيو، فيديو تم تدواله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه إنه اكتشف إصابته بفيروس كورونا، وإنه في حالة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن.

وأضاف: "سألتزم الحجر المنزلي والعزل حتى يتم التأكد من سلبية الاختبارات".

وكان رونالدينيو تعرض لأزمة كبيرة في الأشهر الماضية، بعدما تم القبض عليه في باراجواي بتهمة تزوير جواز سفر، ليخضع للحبس في أحد السجون ثم في أحد الفنادق لبضعة أشهر قبل أن يتم الإفراج عنه.

 

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