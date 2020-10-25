(13- صفر).. أياكس يحقق فوزا تاريخيا في الدوري الهولندي (فيديو)

أياكس يحقق فوزا تاريخيا في الدوري الهولندي. (تويتر)

حقق فريق أياكس أمستردام، فوزا تاريخيا كاسحا خارج أرضه على فريق «فينلو» بعدما زار شباكه بـ13 هدفا دون مقابل على ملعب دي كويل، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الهولندي.

أياكس الذي سجل 11 هدفا في أول خمس جولات من الدوري الهولندي أحرز لاعبوه 13 هدفا في مباراة واحدة، ليرفع الفريق رصيده إلى 24 هدفا حتى الآن خلال النسخة الحالية من المسابقة 2020/2021.

جاءت الأهداف في الدقائق 12، 17، 32، 44، 54، 55، 57، 59، 65، 74، 76، 78 و87 عن طريق لاسينا تراوري (خمسة أهداف)، كلاس يان هونتلار (هدفين)، يورجن إيكيلينكامب (هدفين)، دوشان تاديتش، أنتوني، دالي بليند وليساندرو مارتينيز.

وبات هذا الفوز الأكبر في تاريخ الدوري الهولندي، بعدما حطم أياكس رقمه القياسي السابق بفوزه على ضيفه فيتيسه آرنهم بنتيجة (12-1) في مايو العام 1972.

وحطَّم أياكس الرقم القياسي لأكبر انتصار خارج الأرض في الدوري الهولندي، والذي كان مسجلا باسم فريق انسخيده بفوزه على مضيفه سيتارد بنتيجة (10-1) العام 1960.

وأصبح المهاجم البوركيني الشاب لاسينا تراوري أول لاعب في أياكس يسجل خمسة أهداف في مباراة بالدوري الهولندي، منذ ماركو فان باستن الذي سجل ستة أهداف في العام 1985، وأول لاعب في الفريق يصنع ثلاثة أهداف في مباراة بالدوري منذ فرانكي دي يونج في العام 2017 (3 تمريرات حاسمة).

ورفع أياكس رصيده إلى 15 نقطة بعد خوض 6 مباريات، ليرتقي إلى صدارة الترتيب بشكل موقت، انتظارا لنتيجة أقرب ملاحقيه آيندهوفن ضد فيتيسه أرنهيم اليوم الأحد في نفس الجولة.

يُذكر أن أياكس خسر في ملعبه بالمباراة الماضية على يد ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.