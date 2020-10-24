«ريال مدريد» يفيق على ثلاثية في «برشلونة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 06:35 مساء
مباراة برشلونة وريال مدريد (إنترنت)

فاز «ريال مدريد» بكلاسيكو الأرض على حساب غريمه وصاحب الأرض «برشلونة» (3-1) في المواجهة التي احتضنها ملعب «كامب نو» دون حضور جماهيري، ضمن الجولة السابعة من مسابقة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

تقدم «ريال مدريد» مبكرًا بهدف للأوروغواياني فيدي فالفيدري، قبل أن يدرك «برشلونة» التعادل سريعًا بواسطة أنسو فاتي ليصبح أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو عن (17 عامًا)، وفي الشوط الثاني تقدم الـ«ريال» مجددًا بهدف من ركلة جزاء تحصل عليها وسجلها القائد سرجيو راموس، قبل أن يطلق الكرواتي لوكا مودريتش رصاصة الرحمة بهدف ثالث في الدقيقة 90.

صعد الـ«ريال» إلى صدارة الجدول بهذا الانتصار، بعدما حصد النقطة الـ13، بينما تجمد رصيد «برشلونة» عند سبع نقاط من خمس مباريات، بعد أن حسم «ريال مدريد» الفوز في المباراة بأداء قوي خاصة في الشوط الثاني لينفرد بصدار «الليغا». وحل «ريال مدريد» ضيفًا على «برشلونة»، بعد هزيمة مفاجئة على يد «قادش» بهدف نظيف في الجولة الماضية، ثم الخسارة بثلاثة أهداف لهدفين أمام «شاختار دونيتسك» الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

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