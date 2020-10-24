التشكيل الأقرب لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 11:37 صباحا
مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف نادي «برشلونة» الإسباني غريمه التقليدي «ريال مدريد»، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت ليبيا، على ملعب «كامب نو» معقل النادي الكتالوني، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، ويحل «ريال مدريد» ضيفًا على «برشلونة»، بعد هزيمة مفاجئة على يد «قادش» بهدف نظيف في الجولة الماضية، ثم الخسارة بثلاثة أهداف لهدفين أمام «شاختار دونيتسك» الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ«ريال مدريد» على اللعب بأربعة لاعبين في وسط الملعب أمام «برشلونة» والدفع بكل من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في خط الهجوم، وفي الجهة المقابلة يرغب الهولندي رونالد كومان الذي يخوض أول كلاسيكو له كمدير فني لـ«برشلونة» في تحقيق نتيجة الفوز وفرض سيطرته على المباراة، لذا سيقوم كومان بالدفع بخط هجومي ناري، حيث سيلعب بثلاثي هجومي مكون من أنطوان غريزمان وأنسو فاتي وليونيل ميسي، ويأتي خلفهم البرازيلي فيليب كوتينيو كصانع ألعاب، بحسب تقارير إعلامية تليفزيونية.

التشكيل المتوقع لـ«برشلونة»: في حراسة المرمى: نيتو، وفي خط الدفاع: سيرجينو ديست وجيرارد بيكيه وكليمنت لينجليه وجوردي ألبا، وفي خط الوسط: فرانكي دي يونغ وسيرجيو بوسكيتس وفيليبي كوتينيو، وفي خط الهجوم: أنسو فاتي وأنطوان جريزمان وليونيل ميسي.

أما تشكيل «ريال مدريد» الأقرب ففي حراسة المرمى: تيبو كورتوا، وفي خط الدفاع: ناتشو وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وفيرلاند ميندي، وفي خط الوسط: لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو وفيدي فالفيردي، وفي خط الهجوم: فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.

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