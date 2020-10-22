التشكيلة المثالية في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا

كومان في مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال. (تويتر)

كشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دور المجموعات في المسابقة القارية.

وجاءت التشكيلة المثالية وفقًا لحساب دوري الأبطال على «تويتر» كالآتي:

في حراسة المرمى: سبورتيلو (أتالانتا الإيطالي).

خط الدفاع: أنخلينيو (لايبزيج الألماني)، روميرو (أتالانتا)، جوميز (ليفربول)، كيميتش (بايرن ميونخ).

خط الوسط: كومان (بايرن ميونخ)، يونوزوفيتش (سالزبورج النمساوي)، أنسو فاتي (برشلونة)، تيتي (شاختار دونيتسك الأوكراني).

في خط الهجوم: ليونيل ميسي (لبرشلونة)، زاباتا (أتالانتا).

التشكيلة المثالية في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا. (الحساب الرسمي)