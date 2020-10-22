إنفانتينو غير مهتم ببطولة الدوري السوبر الأوروبي

إنفانتينو. (أرشيفية : إنترنت)

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، أنه غير مهتم بفكرة دوري السوبر الأوروبي، بعدما ذكرت تقارير أن هناك مفاوضات بين أندية الصفوة لإطلاق مسابقة جديدة بدعم من الجهة المسؤولة عن اللعبة.

وقال إنفانتينو، في مقابلة مع جريدة «أرجاوار تسايتونج»، التي تصدر باللغة الألمانية، إن تركيز «فيفا» ينصب على نجاح النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، التي ستقام بمشاركة 24 نادياً وستقام لأول مرة في الصين عام 2022.

وأوضح: «كرئيس للفيفا، أنا مهتم بكأس العالم للأندية وليس دوري السوبر، بالنسبة لي لا يتعلق الأمر ببايرن ميونيخ ضد ليفربول وليس ببايرن ضد بوكا جونيورز.. ليفربول يملك 180 مليون مشجع حول العالم، وفلامنجو يملك 40 مليون مشجع، منهم 39 مليونا في البرازيل، ربما يملك ليفربول خمسة ملايين مشجع في إنجلترا و175 مليونا حول العالم».

وتابع: «أرغب في وجود أندية من خارج أوروبا تملك فرصة الانتشار العالمي في المستقبل، هذه رؤيتي، بأن نملك 50 نادياً و50 منتخباً وطنياً بوسعهم أن يصبحوا أبطالاً للعالم».

وكانت تقارير ذكرت لـ«سكاي نيوز»، الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 12 نادياً من مسابقات الدوري الكبرى في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، دخلوا في مفاوضات لتأسيس مسابقة جديدة وتحديد موعد موقت لانطلاق المسابقة في 2022. ورفض الفيفا في البداية التعليق على ما ذكره التقرير بمشاركته في هذه الخطط.