رئيس رابطة الدوري الإسباني يصدم ميسي: رحيله لن يكون مأساة

ميسي . (أرشيفية: إنترنت)

كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أن رحيل نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يكون مأساة للبطولة الإسبانية، وذلك عشية مباراة كلاسيكو برشلونة أمام ريال مدريد، التي تقام للمرة الأولى دون جمهور.

وقال تيباس، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» اليوم الخميس: «أعتقد أنه إذا ترك ميسي برشلونة، فإن العلامة التجارية (ميسي برشلونة) الموجودة والتي تعمل بشكل جيد للغاية في كل أنحاء العالم، ستتأثر أعتقد أن على ميسي التفكير ملياً في ما يريد فعله».

وكان ميسي أعرب عن رغبته بالرحيل عن النادي الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد، وتحريره من عامه الأخير بعد خلافات داخلية وسلسلة نتائج كارثية أدت إلى إقصاء الفريق من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8، وتنازله عن لقب الدوري المحلي لصالح غريمه الأبدي ريال مدريد.

وتطرق تيباس إلى مباراة الـ«كلاسيكو» الأول لهذا الموسم بين برشلونة وريال مدريد حامل اللقب، والتي ستقام بعد ظهر السبت، ضمن الجولة السابعة على ملعب «كامب نو»، حيث تقام للمرة الأولى من دون جمهور، جراء القيود المفروضة للحد من تفشّي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتابع تيباس في هذا الإطار إن أي مباراة كرة قدم تفقد أهميتها إذا لعبت من دون جمهور.. لكن كلاسيكو يبقى كلاسيكو.. أعتقد أنه بعد أكثر من 300 مباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة، تبيّن أن العروض التي يقدمها اللاعبون على أرض الملعب لا تزال على حالها، معتبراً أن «كلاسيكو هو أهم مباراة كرة قدم بين الأندية في العالم.. إنها علامة تجارية معروفة الآن بشكل جيد، وتجذب كثيرين من حولها».

وعن عودة الجمهور إلى الملاعب أشار تيباس إلى أنه قرار يعود للحكومة.. أعتقد أنه سيكون من الصعب عودة الجمهور إلى الملاعب قبل إيجاد لقاح.. التحدي الرئيس المقبل للكرة الإسبانية في خضم الأزمة الصحية هو الاقتصاد.

وذكر أن «الأندية لم تعد تسجل أرباحاً من عائدات التذاكر، وهذا يؤثر بشكل رئيس على الأندية الكبرى، والتي لديها أيضاً إيرادات أخرى متدهورة كالمتاحف والمحلات التجارية».

واختتم رئيس رابطة الأندية: «الليغا خسرت العام الماضي حوالي 600 مليون يورو.. وإذا ما استمر كل شيء على حاله حتى نهاية الموسم الحالي، فسنكون قريبين من مليار (يورو) خسائر».