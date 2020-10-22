رئيس رابطة الدوري الإسباني يصدم ميسي: رحيله لن يكون مأساة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 06:55 مساء
ميسي . (أرشيفية: إنترنت)

كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أن رحيل نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يكون مأساة للبطولة الإسبانية، وذلك عشية مباراة كلاسيكو برشلونة أمام ريال مدريد، التي تقام للمرة الأولى دون جمهور.

وقال تيباس، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» اليوم الخميس: «أعتقد أنه إذا ترك ميسي برشلونة، فإن العلامة التجارية (ميسي برشلونة) الموجودة والتي تعمل بشكل جيد للغاية في كل أنحاء العالم، ستتأثر أعتقد أن على ميسي التفكير ملياً في ما يريد فعله».

وكان ميسي أعرب عن رغبته بالرحيل عن النادي الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد، وتحريره من عامه الأخير بعد خلافات داخلية وسلسلة نتائج كارثية أدت إلى إقصاء الفريق من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8، وتنازله عن لقب الدوري المحلي لصالح غريمه الأبدي ريال مدريد.

وتطرق تيباس إلى مباراة الـ«كلاسيكو» الأول لهذا الموسم بين برشلونة وريال مدريد حامل اللقب، والتي ستقام بعد ظهر السبت، ضمن الجولة السابعة على ملعب «كامب نو»، حيث تقام للمرة الأولى من دون جمهور، جراء القيود المفروضة للحد من تفشّي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتابع تيباس في هذا الإطار إن أي مباراة كرة قدم تفقد أهميتها إذا لعبت من دون جمهور.. لكن كلاسيكو يبقى كلاسيكو.. أعتقد أنه بعد أكثر من 300 مباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة، تبيّن أن العروض التي يقدمها اللاعبون على أرض الملعب لا تزال على حالها، معتبراً أن «كلاسيكو هو أهم مباراة كرة قدم بين الأندية في العالم.. إنها علامة تجارية معروفة الآن بشكل جيد، وتجذب كثيرين من حولها».

وعن عودة الجمهور إلى الملاعب أشار تيباس إلى أنه قرار يعود للحكومة.. أعتقد أنه سيكون من الصعب عودة الجمهور إلى الملاعب قبل إيجاد لقاح.. التحدي الرئيس المقبل للكرة الإسبانية في خضم الأزمة الصحية هو الاقتصاد.

وذكر أن «الأندية لم تعد تسجل أرباحاً من عائدات التذاكر، وهذا يؤثر بشكل رئيس على الأندية الكبرى، والتي لديها أيضاً إيرادات أخرى متدهورة كالمتاحف والمحلات التجارية».

واختتم رئيس رابطة الأندية: «الليغا خسرت العام الماضي حوالي 600 مليون يورو.. وإذا ما استمر كل شيء على حاله حتى نهاية الموسم الحالي، فسنكون قريبين من مليار (يورو) خسائر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة سفيرة للسعودية في مملكة النرويج
عربى
أوباما: ترامب لطخ سمعة أميركا الطيبة
دولى
أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
«مفقود» يبحث عن آلاف الضائعين في الحرب الأهلية اللبنانية (فيديو)
ثقافة وفن
برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصحة العالمية تكشف موعد طرح لقاح «كورونا»