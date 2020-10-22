شكوك حول مشاركة رونالدو مع يوفنتوس ضد برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 06:51 مساء
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

كشفت تقارير صحفية، أن الشكوك تحوم حول مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة فريقه يوفنتوس أمام نظيره برشلونة، حيث إنه لا يزال مصاباً بفيروس كورونا حتى الآن، رغم عدم ظهور الأعراض عليه.

وقال موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، اليوم الخميس، وفقًا لـ«آس»، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تسلم التقرير الطبي الخاص برونالدو، والذي حصل خلاله اللاعب على عينة إيجابية رغم تمتعه بحالة صحية ممتازة.

وينص بروتوكول «يويفا» على أن اللاعب يجب أن يحصل على مسحة سلبية قبل 7 أيام من المباراة، من أجل المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا دون مشاكل.

يذكر أن يوفنتوس سيستضيف برشلونة في تورينو، يوم 28 أكتوبر الجاري، مما يعني صعوبة لحاق كريستيانو بالقمة حتى الآن.

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