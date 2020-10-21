زيدان: أنا سبب خسارة ريال مدريد في دوري الأبطال

زين الدين زيدان. (أرشيفية : إنترنت)

علق المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، على الهزيمة التي مني بها فريقه أمام نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وصرح زيدان، وفقًا لـ«جول»: «إنها لحظة سيئة، لم أرَ الفريق كما كنت أرغب، هذا خطأ مني، أنا المسؤول، ويجب أن أبحث عن الحلول، وهذا ما سأحاول فعله، سأفكر وأفكر.. بدأنا اللقاء بشكل سيئ، حيث افتقدنا الثقة، وقدم اللاعبون رد فعل، لكنه لم يكن كافيًا».

وأضاف زيدان: «نشارك كل 3 أيام، لكن لن أبحث عن أعذار، علينا إيجاد ما سيدفعنا إلى تقديم أداء أقوى وأفضل، علينا التحضير للكلاسيكو. لقد اقترب يوم المباراة».

يشار إلى أن ريال مدريد يستعد لمواجهة منافسه برشلونة، في كلاسيكو يقام على ملعب «كامب نو»، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.