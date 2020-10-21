«الفار» يُعاقب ريال مدريد ويسقط أمام شاختار بثلاثية في بداية مشوار الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 10:00 مساء
ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا. (تويتر)

تلقى ريال مدريد صدمة في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وخسر على ملعبه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني 2-3، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وأنهى شاختار دونيتسك، الذي يدربه المدير الفني لويس كاسترو، الشوط الأول للمباراة متقدما بثلاثة أهداف سجلها ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز ورافاييل فاران لاعب ريال مدريد «بالخطأ في مرمى فريقه» ومانور سولومون في الدقائق 29 و33 و42.

وفي الشوط الثاني، رد ريال مدريد بهدف سجله لوكا مودريتش في الدقيقة 54 ثم أضاف البديل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 59 بعد ثوان معدودة من مشاركته، وواصل ريال مدريد صحوته الهجومية حتى نهاية المباراة، وأدرك فيديريكو فالفيردي التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر تسديدة أبدلت اتجاهها بقوة، لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي تسلل فينيسيوس الذي حجب رؤية أمام الحارس أناتولي تروبين، لتكون الهزيمة الأولى له أمام الفريق الأوكراني خلال ثلاث مباريات جمعت بينهما في تاريخ دوري الأبطال.

ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا. (تويتر)
ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا. (تويتر)
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