إنتر ميلان يعلن إصابة أشرف حكيمي بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 05:21 مساء
المغربي أشرف حكيمي. (تويتر)

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن إصابة نجم فريقه الأول لكرة القدم، المغربي أشرف حكيمي، بفيروس «كورونا المستجد».

وأضاف النادي الإيطالي عبر بيان رسمي، وفقًا لـ«كورة»: «بحسب نتائج فحوصات فيروس كورونا التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ظهرت عينة المغربي أشرف حكيمي إيجابية».

وتأكد بذلك غياب المغربي عن مواجهة فريقه أمام بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

يذكر أن صاحب الـ21 عاما انتقل إلى الإنتر ابتداء من الموسم الجاري، قادمًا من ريال مدريد، بعد فترة إعارة لافتة مع بوروسيا دورتموند الموسم الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية
ليبيا
ادرينالين لايت (Adrenaline Lite) .. مع كازو
فيديو
«عكس التيار» مع محمد زيدان - جلسات الحوار الشبابية برعاية أممية
فيديو
النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية
ليبيا
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يعدلون توقعاتهم حول العاصفة المغناطيسية المتوقعة هذا الأسبوع