إنتر ميلان يعلن إصابة أشرف حكيمي بفيروس «كورونا»

المغربي أشرف حكيمي. (تويتر)

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن إصابة نجم فريقه الأول لكرة القدم، المغربي أشرف حكيمي، بفيروس «كورونا المستجد».

وأضاف النادي الإيطالي عبر بيان رسمي، وفقًا لـ«كورة»: «بحسب نتائج فحوصات فيروس كورونا التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ظهرت عينة المغربي أشرف حكيمي إيجابية».

وتأكد بذلك غياب المغربي عن مواجهة فريقه أمام بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

يذكر أن صاحب الـ21 عاما انتقل إلى الإنتر ابتداء من الموسم الجاري، قادمًا من ريال مدريد، بعد فترة إعارة لافتة مع بوروسيا دورتموند الموسم الماضي.