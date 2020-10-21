زلاتان يخطف الأضواء قبل مواجهة ميلان وسلتيك في الدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 03:41 مساء
زلاتان يخطف الأضواء قبل قمة ميلان وسلتيك (تويتر)

تنطلق غدًا، الخميس، منافسات الموسم الجديد من الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ» بعد قرابة شهرين على نهاية الموسم الماراثوني السابق الذي عكره فيروس «كورونا المستجد»، إذ يبرز في الواجهة لقاء قمة بين «ميلان» الإيطالي ومضيفه «سلتيك» الإسكتلندي، فيما تبدأ الأندية الإسبانية والإنجليزية مشوارها بمباريات سهلة.

وتجمع المباراة بين «ميلان» و«سلتيك» في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، فريقين من المفترض أن يلتقيا في ظروف طبيعية في المسابقة القارية الأهم دوري أبطال أوروبا، التي توج الفريق الإيطالي بلقبها في سبع مناسبات، فيما رفع نظيره الإسكتلندي كأسها مرة واحدة في العام 1967.

وسيعوّل «ميلان» على نجمه المتألق والمخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفتش لقيادته إلى الفوز عطفًا على الأداء المميز التي يقدمه منذ وصوله إلى ملعب سان سيرو لفترة ثانية في يناير الماضي، ويدخل «الروسونيري» المباراة بمعنويات عالية بعد أن حسم ديربي ميلانو على حساب جاره وغريمه «إنتر» السبت بنتيجة «2-1»، سجلهما زلاتان ليقود الفريق إلى فوزه الرابع هذا الموسم من أربع مباريات في صدارة الدوري الإيطالي.

والتقى الفريقان في ثماني مناسبات في دوري الأبطال بين العامين 2004 و2013، بما فيها في الدور ثمن النهائي من موسم 2006-2007، حين تأهل الفريق الإيطالي بهدف من مجموع المباراتين قبل أن يمضي قدمًا ويحقق لقبه القاري الأخير.

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