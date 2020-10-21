«تشيلسي» يعيد بيتر تشيك المعتزل لحراسة المرمى بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 02:46 مساء
الحارس التشيكي بيتر تشيك (أرشيفية : الإنترنت)

أعاد نادي «تشيلسي» ضم الحارس التشيكي بيتر تشيك المعتزل منذ نهاية موسم 2019 إلى صفوفه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليدافع عن عرينه بحال عدم توافر الحراس الآخرين لظروف صحية، بحسب ما أعلن النادي اللندني، حيث يشغل تشيك (39 عامًا) منصب المدير التقني.

وقال «تشيلسي»، الذي يضم في صفوفه الحراس، الإسباني كيبا أريسابالاغا، الأرجنتيني المخضرم ويلي كابييرو (39 عامًا) والقادم الجديد السنغالي إدوار مندي «استُدعي بيتر تشيك إلى الفريق كحارس طوارئ بديل، وهذا إجراء احتياطي بسبب الظروف غير المسبوقة التي تسببت بها أزمة كورونا، وسيشغل منصب لاعب غير متعاقد»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

على الصعيد الدولي، اضطر منتخب أوكرانيا المحروم من ثلاثة حراس لإصابتهم بفيروس «كورونا المستجد»، إلى استدعاء مدرب الحراس ألكسندر شوفكوفسكي لمباراته الودية ضد فرنسا مطلع الشهر.

وقال تشيك: «يعود السبب إلى الجائحة، لأن اللاعبين المصابين يجب أن يُعزلوا، كان هناك مكان في القائمة وكنت متاحًا في حال الطوارئ، بجميع الأحوال آمل ألا يكون ذلك ضروريًّا».

وعلى الرغم من غيابه منذ نحو سنة ونصف السنة، يبدو الحارس الدولي السابق مقتنعًا بإمكانية المساعدة قائلاً: «أعتقد أنه بمقدوري خوض مباراة لأني أتمرن وأحافظ على لياقتي».

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