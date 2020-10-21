برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 12:01 مساء
نجوم برشلونة لإعلان التجديد (إنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني تمديد فترة تعاقده مع كل من حارس المرمى مارك أندري تير شتيغن وجيرارد بيكيه وفرينكي دي يونغ وكليمون لينغليه، وذكر برشلونة في بيان له: «جرى التوصل إلى هذه الاتفاقات بعد أسابيع من المفاوضات، وتضمنت تعديلات موقتة في الرواتب بسبب الظروف الحالية في ظل أزمة جائحة كورونا».

ووافق تير شتيغن، الذي غاب عن الملاعب في بداية الموسم الجديد بسبب جراحة في الركبة، على تمديد عقده حتى منتصف 2025، حسب ما أعلنه برشلونة في البيان، كذلك جرى تمديد عقد المدافع بيكيه، الذي يقضي الموسم الثالث عشر له مع برشلونة، حتى 20 يونيو 2024، بشرط أن يشارك اللاعب في عدد محدد من المباريات خلال موسم 2021-2022، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ومدد برشلونة تعاقده مع لاعب خط الوسط دي يونغ، المنضم للفريق قادماً من أياكس الهولندي العام 2019، ولاعب قلب الدفاع لينغليه، حتى منتصف العام 2026.

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