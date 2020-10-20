ثنائية «موراتا» تقود يوفنتوس إلى الفوز أمام شاختار في دوري الأبطال

يوفنتوس في دوري أبطال أوروربا. (تويتر)

قص نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

وسجل هدفي يوفنتوس، ألفارو موراتا في الدقيقتين 46 و84، كما لعب يوفنتوس دون نجمه كريستيانو رونالدو الغائب بسبب إصابته بفيروس «كورونا».

وحصد يوفنتوس أول ثلاث نقاط، ليتصدر جدول المجموعة التي سيلعب لحسابها الليلة برشلونة الإسباني مع فرينتسفاروش المجري.

يذكر أن ألفارو موراتا يسجل لأول مرة هدفين في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.