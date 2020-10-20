جدارية 800 متر في احتفالية بيليه بعيد ميلاده 80

جدارية 800 متر في احتفالية بيليه بعيد ميلاه (إنترنت)

قام فنان الغرافيتي البرازيلي إدواردو كوبرا بتكريم مواطنه الأسطوري بيليه من خلال جدارية ضخمة مساحتها 800 متر مربع في سانتوس، في إطار الذكرى الثمانين لميلاد بيليه الذي يتم الاحتفال به الجمعة المقبل.

تحوَّل الجدار الجانبي للمركز المستقبلي للأنشطة السياحية في مدينة سانتوس، التي تقع على ساحل ساو باولو ومهد الفريق الذي لعب له بيليه ما يقرب من عقدين من الزمان، إلى معرض فني ضخم في الهواء الطلق.

تصور الجدارية الضخمة لأسطورة كرة القدم ثلاثة اهتمامات أخرى لسكان سانتوس، الترام السياحي، والمبنى التاريخي لمتحف القهوة، والعمل في ميناء المدينة.

وأوضح كوبرا أن بيليه إلى جانب السائق البرازيلي آيرتون سينا بطل الـ«فورمولا 1» ثلاث مرات يمثلان مرجعيته الرياضية الكبرى.

وكشف أن رسم ملك كرة القدم في أحد أعماله حلم قديم أصبح حقيقة، بحسب ما نقله موقع «24».

وقال كوبرا: «بيليه عبقري، ويعتبر أعظم رياضي في القرن العشرين، إنه أعظم لاعب في كل العصور، ولكنه أيضًا أيقونة».

وذكر الفنان البرازيلي الشهير لوكالات أنباء: «عندما أسافر، في جميع الأماكن التي أمر بها، فإن اسم أول برازيلي يذكر هو بيليه، سواء كنت في اليابان أو في أفريقيا».

واختتم كوبرا حديثه قائلاً: «لإنجاز هذا العمل الفني الرائع، عملت نحو 10 ساعات يوميًّا لمدة 45 يومًا دون توقف، واستخدمت أكثر من 300 علبة رذاذ».