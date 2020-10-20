جدارية 800 متر في احتفالية بيليه بعيد ميلاده 80

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 03:52 مساء
جدارية 800 متر في احتفالية بيليه بعيد ميلاه (إنترنت)

قام فنان الغرافيتي البرازيلي إدواردو كوبرا بتكريم مواطنه الأسطوري بيليه من خلال جدارية ضخمة مساحتها 800 متر مربع في سانتوس، في إطار الذكرى الثمانين لميلاد بيليه الذي يتم الاحتفال به الجمعة المقبل.

تحوَّل الجدار الجانبي للمركز المستقبلي للأنشطة السياحية في مدينة سانتوس، التي تقع على ساحل ساو باولو ومهد الفريق الذي لعب له بيليه ما يقرب من عقدين من الزمان، إلى معرض فني ضخم في الهواء الطلق.

تصور الجدارية الضخمة لأسطورة كرة القدم ثلاثة اهتمامات أخرى لسكان سانتوس، الترام السياحي، والمبنى التاريخي لمتحف القهوة، والعمل في ميناء المدينة.
وأوضح كوبرا أن بيليه إلى جانب السائق البرازيلي آيرتون سينا بطل الـ«فورمولا 1» ثلاث مرات يمثلان مرجعيته الرياضية الكبرى.
وكشف أن رسم ملك كرة القدم في أحد أعماله حلم قديم أصبح حقيقة، بحسب ما نقله موقع «24».

وقال كوبرا: «بيليه عبقري، ويعتبر أعظم رياضي في القرن العشرين، إنه أعظم لاعب في كل العصور، ولكنه أيضًا أيقونة».
وذكر الفنان البرازيلي الشهير لوكالات أنباء: «عندما أسافر، في جميع الأماكن التي أمر بها، فإن اسم أول برازيلي يذكر هو بيليه، سواء كنت في اليابان أو في أفريقيا».

واختتم كوبرا حديثه قائلاً: «لإنجاز هذا العمل الفني الرائع، عملت نحو 10 ساعات يوميًّا لمدة 45 يومًا دون توقف، واستخدمت أكثر من 300 علبة رذاذ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منعا للتشويش.. «الميكروفونات» ستقطع عن ترامب وبايدن خلال المناظرة الأخيرة
دولى
ترامب يهاجم فاوتشي وفريقه من جديد ويصفهم بـ«الأغبياء»
دولى
جريمة تهز الرأي العام في العراق.. أم ترمي أطفالها في نهر دجلة (فيديو)
عربى
برشلونة يبدأ دوري الأبطال بشبح الكارثة
رياضة عالمية
النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية
ليبيا
كتلة فزان النيابية تعلن مقاطعة جلسة «النواب» في بنغازي المقررة غدا
ليبيا
ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»
رياضة عالمية
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
ميسي يقود ثورة مستحقات مالية في برشلونة وسط انقسام
رياضة عالمية
بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
دولى
بالفيديو: أحمد أبايزيد يعيد إحياء «وين ع رام الله»
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(فيديو) «رجل فلوريدا» يتحرك بشكل يشعل الإنترنت