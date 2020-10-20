صلاح يظهر بـ«حذاء ذهبي» أمام أياكس الهولندي.. الأربعاء

حذاء محمد صلاح الجديد (إنترنت)

يستعد الجناح الدولي المصري المحترف بصفوف «ليفربول» الإنجليزي محمد صلاح للظهور بحذاء جديد تم تصميمه خصيصًا له للاحتفال بإنجاز وصوله إلى الهدف رقم 100 خلال مشواره مع «الريدز» بعد زيارة شباك «إيفرتون» بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم تصميم الحذاء باللونين الذهبي والأبيض، وكتب عليه «Salah100» بجانب علم مصر، حيث اختبره صلاح في تدريبات «ليفربول» أمس الإثنين قبل أن يظهر به في افتتاح دور المجموعات «تشامبيونزليغ» غدًا الأربعاء، بحسب جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

محمد صلاح احتاج 159 مباراة ليسجل هدفه رقم مئة بقميص «ليفربول» ليصبح ثالث أسرع لاعبي «ليفربول» عبر تاريخه تحقيقًا لهذا الإنجاز وهو اللاعب الـ17 في تاريخ النادي الذي يسجل 100 هدف.

وقامت شركة «أديداس» الألمانية الشهيرة المتخصصة في الملابس الرياضية بتصميم نسخة مخصصة من أحذية كرة القدم كي يرتديها صلاح في مواجهة «أياكس» الهولندي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

حذاء محمد صلاح الجديد (إنترنت)

حذاء محمد صلاح الجديد (إنترنت)