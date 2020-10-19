برشلونة يبدأ دوري الأبطال بشبح الكارثة

نجم برشلونة ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

قبل 65 يوما، دعا قلب الدفاع جيرار بيكيه إلى تغييرات جذرية من أسفل الهرم إلى قمته في برشلونة الإسباني، لكن لم يتغير الكثير منذ السقوط الكارثي أمام بايرن ميونيخ الألماني (2-8) في ربع نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

8 لاعبين

بقي ثمانية لاعبين من التشكيلة التي تعرضت لإذلال كبير في موقعة لشبونة، برغم قول بيكيه إن لا خيمة فوق رأس أحد، بقي أيضا الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو، برغم عريضة وقعها 16 ألف شخص للتخلص من إدارته وحملة عنيفة عليه من قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تشكيلة كومان

شهدت التشكيلة بعض التغييرات مع قدوم المدرب الهولندي رونالد كومان بدلا من كيكي سيتيين الذي سار على خطى سلفه ارنستو فالفيردي بالإقالة، وتخلى كومان، قلب دفاع برشلونة السابق، عن صديق ميسي المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، بالإضافة إلى المخضرمين الآخرين لاعبي الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال، لكن التغييرات التي أجراها كومان، خصوصا طريقة التخلي عن سواريز بمحادثة هاتفية قصيرة، أغضبت ميسي الذي اغتنم الفرصة لإطلاق سهام جديدة على الإدارة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

سوء حظ ميسي

وقال كومان «من الطبيعي أن يحزن لاعب عندما يرحل أصدقاؤه بعد سنوات سويا، هذه طبيعة كرة القدم»، بدوره، قال ميسي «إن برشلونة لم يكن جيدا بما فيه الكفاية لإحراز لقب دوري الأبطال الموسم الماضي، وجهة نظر أُثبتت، لسوء حظ عشاق النادي الكتالوني، بخسارة دخلت تاريخ المسابقة أمام بايرن الذي توج لاحقا باللقب في بطولة مجمعة في لشبونة».

نسخة جديدة

يستهل برشلونة نسخة جديدة من المسابقة القارية الأولى الثلاثاء أمام فرنتسافورش المجري الذي حمل ألوانه عمالقة الخمسينيات ساندور كوتشيش وزولاتان تسيبور ولعبا لاحقا مع برشلونة وفلوريان ألبرت، بعد تتويجه مرة خامسة وأخيرة في 2015، بلغ برشلونة ربع النهائي ثلاث مرات ونصف النهائي مرة في 2019، لكنه لم يعد بعبع الأندية الأوروبية.

ترك المخضرمين

وفي ظل تخليه عن مخضرمين ثلاثة، استقدم لاعب وسط تخطى بدوره الثلاثين هو البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة تضمنت رحيل لاعب البرازيلي أرتور غير المرغوب فيه في برشلونة، برغم الآمال الكبيرة المعقودة عليه بعد ضمّه.

تغيير الفريق

كان بيدرو غونساليس لوبيس شرارة اللاعبين الجدد القادمين إلى ملعب «كامب نو» من لاس بالماس، فتألق لاعب الوسط الهجومي مطلع الموسم وفي المباراة الأخيرة التي خسرها أمام خيتافي بهدف في الليغا، لكن بيدرو لا يزال يافعا بعمر السابعة عشرة، ولا يتوقع أن ينجح مع الوافد الآخر الشاب البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (20 عاما) في قلب المعادلة في تشكيلة برشلونة، ويتوقع أيضا أن يظهر أكثر على الرواق الأيمن الأميركي سيرجينيو ديست (19 عاما) القادم من أياكس أمستردام.

فرصة للشباب

وقال كومان «النادي يحاول تغيير الفريق، سيحصل الكثير من اللاعبين الشبان على الفرصة»، لم يكن برشلونة قادرا على تحمل تكلفة استقدام المهاجم الارجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي أو الهولندي ممفيس ديباي من ليون الفرنسي، مما ترك كومان أمام حلول هجومية ضيقة، خصوصا في ظل الإصابات المتلاحقة للفرنسي عثمان ديمبيلي، برغم ذلك، يُعوّل عليه لإعادة برشلونة إلى قمة أوروبا وإسبانيا التي اعتلاها غريمه ريال مدريد الموسم الماضي.