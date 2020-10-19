غوارديولا يرهن عقد أغويرو الجديد مع مانشستر سيتي بالتألق

غوارديولا لحظة استبداله لأغويرو ضد أرسنال (فرانس برس)

طالب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بأن يقاتل من أجل أن يستحق عقدا جديدا مع مانشستر، على الرغم من أنه الهداف التاريخي للنادي، إلا أن أغويرو العائد السبت الماضي إلى الفريق، بعد غياب لأربعة أشهر بسبب الإصابة، يبحث عن تثبيت قدمه، وشارك في الفوز على أرسنال بهدف في الدوري الممتاز.

كوينز بارك

سجل الأرجنتيني (32 عاما) منذ قدومه إلى سيتي العام 2011 من أتلتيكو مدريد الإسباني 254 هدفا ولعب دورا أساسيا في قيادته إلى إحراز لقب الدوري الممتاز أربع مرات، ولا سيما العام 2012 حين أهداه اللقب الأول منذ 1968 بتسجيله هدف الفوز على كوينز بارك رينجرز (3-2) في الوقت بدل الضائع من مباراة المرحلة الختامية، مبقيا فريقه في الصدارة بفارق الأهداف أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد، بحشب ما ذكرته «فرانس برس».

المفاوضات

ما حققه الأرجنتيني خلال الأعوام الماضية لن يشفع له حين يبدأ وإدارة النادي المفاوضات من أجل تجديد العقد، بحسب ما ألمح غوارديولا الذي يخوض أيضا عامه الأخير في العقد الذي يربطه بالـ«سيتيزينس»، وشدد المدرب الإسباني على أهمية أن يعمل أغويرو جاهدا من أجل استعادة كامل لياقته البدنية ومستواه السابق، موضحا: «الأمر الأهم هو أن يعود سيرخيو إلى وضع بدني جدي، أن يبدأ الدخول في وتيرته، إلا يتعرض لإصابات أخرى وأن يلعب جيدا».

أرسنال

وتابع «يعلم أهميته بالنسبة لنا، يلعب ما يعنيه لنا، لكن عليه الآن أن يظهر كغيره، بينهم أنا أولا، بأنه يستحق مواصلة المشوار هنا من خلال اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات»، ولعب أغويرو دورا في الهدف الذي سجله سيتي السبت ضد أرسنال من خلال التوغل قبل التمرير إلى فيل فودن الذي اختبر حظه فاصطدم بتألق الحارس الألماني بيرند لينو، لكن الكرة سقطت أمام رحيم ستيرلينغ فتابعها في الشباك.

ماسي إليس

وعكرت اللقطة التي قام بها الأرجنتيني حيال الحكمة المساعدة سيان ماسي إليس عودته إلى الملاعب، بعد أن وضع يده على كتفها خلال الشوط الثاني مما جعله عرضة للانتقادات من لاعبين سابقين وخبراء كرة القدم والجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.