ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 08:47 مساء
فان دايك في مباراة إيفرتون. (تويتر)

أعلن نادي ليفربول بشكل رسمي، اليوم الأحد، خضوع مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك، لجراحة في الركبة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة إيفرتون.

ولم يتمكن فان دايك من استكمال مباراة ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد، أمس السبت، وخرج مصابًا في بداية اللقاء، بعد تدخل قوي من جوردان بيكفورد حارس التوفيز.

وأصدر ليفربول بيانًا رسميًا، وفقًا لـ«كورة» أوضح فيه: «أصيب فيرجيل فان دايك في أربطة الركبة بعد اصطدامه بجوردان بيكفورد حارس إيفرتون، بعد 5 دقائق من انطلاق ديربي الميرسيسايد»، ولم يعلن ليفربول مدة غياب فيرجيل فان دايك، كاشفًا: «لم يتم وضع جدول زمني محدد لعودته إلى الملاعب من جديد».

ومن المقرر أن يبدأ فان دايك بعد الجراحة برنامجا تأهيليا مع الفريق الطبي بالنادي، لتمكينه من الوصول إلى كامل لياقته البدنية في أقرب وقت ممكن.

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