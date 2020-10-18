زيدان يعجز عن التفسير في ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 12:07 مساء
زين الدين زيدان (أرشيفية : الإنترنت)

قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان إنه ليس لديه تفسير للصورة التي ظهر بها فريقه في خسارته من قادش في الدوري بهدف نظيف، أمس السبت، في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، وأضاف زيدان في مؤتمره الصحفي عقب المباراة: «ليس لدي تفسير، علينا أن نتقبل الهزيمة، لسنا سعداء، لكن هذه الأمور واردة في كرة القدم»

وأكمل: «شق علينا الأمر كثيرا، كانت المباراة معقدة منذ البداية، كنا أفضل في الشوط الثاني، حينما يشق عليك أن تدخل في أجواء المباراة، فمثل هذه الأمور واردة الحدوث، لكن لا توجد أعذار، إنها مجرد مباراة لا أكثر، صحيح أنها ثلاث نقاط مهمة، لكن علينا التفكير في المواجهة المقبلة».

وبخصوص إصابة القائد سرجيو راموس في ركبته وخروجه من اللقاء قال زيدان: «أتمنى وأنتظر ألا تكون إصابة كبيرة، سنفعل غدا ما علينا فعله وسنرى»، واعتبر المدرب الفرنسي زيدان أن الهزيمة لن تؤثر على فريقه حيث قال: «سنفكر في المباراة المقبلة، علينا الآن أن نرتاح، إنها ليلة سيئة بالنسبي لي وللاعبين ولجماهير ريال مدريد، لكننا سنحاول تغيير الأمور في الجولة المقبلة».

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