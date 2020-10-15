وكيل مودريتش يحسم الجدل بشأن التجديد لريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 08:14 مساء
لاعب خط وسط ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش. (أرشيفية : إنترنت)

تحدث فالدو ليميتش، وكيل أعمال لاعب خط وسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، عن الأخبار والتقارير التي ظهرت خلال الساعات الماضية، حول اقتراب تجديد عقده.

وينتهي عقد مودريتش صاحب الـ35 عاما مع الريال، بنهاية الموسم الجاري، وأفادت التقارير الصحفية، بأن إدارة الملكي تنوي تجديد عقده لموسم واحد آخر، مع تقليل راتبه الحالي الذي تصل قيمته إلى 9 ملايين يورو، ليحصل على 7 ملايين يورو فقط.

وقال وكيل أعمال مودريتش، وفقًا لـ«كورة»: «حتى الآن لا توجد أي مفاوضات مع إدارة ريال مدريد حول التجديد.. التجديد لموسم آخر؟ ليس صحيحًا، وكل ما نشر مجرد شائعات».

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