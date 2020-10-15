كومان يفكر في استبعاد ميسي من موقعة برشلونة ضد خيتافي

ميسي . (أرشيفية: إنترنت)

يستعد نادي برشلونة، يوم السبت المقبل، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره خيتافي، في مباراة تقام على ملعب كالسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال قناة «ESPORT3»، المقربة من البيت الكتالوني، اليوم الأربعاء، وفقًا لـ«جول»، إن المدير الفني رونالد كومان، سيقرر إراحة ليونيل ميسي، وعدم المخاطرة به أمام خيتافي.

ويفكر المدرب الهولندي، في استبعاد ميسي من التشكيل الأساسي الذي يخوض موقعة خيتافي، خوفًا من أن يتعرض اللاعب الأرجنتيني إلى إجهاد بدني، يجعله غير جاهز للمباريات التالية، خاصة أمام ريال مدريد ويوفنتوس.

وخاض ميسي مباراتين في التوقف الدولي الحالي، حيث شارك بصفة أساسية ضد كل من الإكوادور وبوليفيا على الترتيب.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة فور أن يعود نجومه من فترة التوقف الدولي، أمام خصمه خيتافي في الليجا الإسبانية، ثم فيرينكفاروس المجري في أول جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، على أن يواجه بعدها مباشرة، ريال مدريد، بالتحديد في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري، ويلتقي يوفنتوس بعدها بأربعة أيام فقط.