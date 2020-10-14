رابطة الدوري الإيطالي تعتبر يوفنتوس فائزًا.. وخصم نقطة من نابولي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 08:56 مساء
فريق يوفنتوس. (تويتر)

أصدرت رابطة الدوري الإيطالي، بيانًا رسميًا، أكدت فيه من جديد، أنّ مباراة الرابع من أكتوبر الجاري، بين يوفنتوس ونابولي، والتي لم يحضر فيها البارتينوبي بسبب المخاوف من فيروس كورونا «كوفيد - 19»، تم احتساب نتيجتها لصالح السيدة العجوز بنتيجة 3-0.

وكان نابولي من المفترض أنّ يواجه يوفنتوس على ملعب «أليانز» في مدينة تورينو، لكن نادي الجنوب الإيطالي رفض السفر إلى تورينو، بعد إصابة لاعبي نابولي، بيوتر زيلينسكي وإليف ألماس، بـ كورونا.

بروتوكول الدوري الإيطالي ينص على أنه إذا كان هناك 13 لاعبًا متاحًا بصفوف الفريق لخوض المباراة فلن تلغى، وهو ما ينطبق على حالة نابولي الحالية، لذلك طلبت الرابطة من النادي الذهاب إلى المباراة.

وهذا ما أكدته رابطة الدوري الإيطالي في بيانها، وفقًا لـ«آس»، حيث يرى القاضي الرياضي ولجنة الانضباط بأن نابولي لم يكن لديه سبب كافٍ لتبرير عدم حضورهم المباراة، لأن لم يكن هناك «شيء قاهر» أو ظروف غير متوقعة تمنع رحلتهم إلى تورينو.

ونتيجة لعدم توافر تلك الأشياء، فتم اعتبار نابولي خاسرًا 3-0 مع إضافة نقاط المباراة لـ يوفنتوس، إلى جانب خصم نقطة إضافية من البارتينوبي لعدم تواجدهم في المباراة.

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