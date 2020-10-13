4 نجوم في القائمة السوداء لبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 07:52 مساء
رونالد كومان. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة فشل في التخلص من اللاعبين غير المرغوب فيهم خلال الصيف الماضي، وهو ما جعل الأمانة الفنية غير قادرة على تلبية مطالب المدرب رونالد كومان بالتوقيع مع مدافع ومهاجم.

وفي اليوم الأخير من الميركاتو، تخلى برشلونة عن رافينيا وتوديبو، ولكن لم يتم التخلص من اللاعبين الذين لا يريدهم رونالد كومان في تشكيلته، ويتعلق الأمر بأربعة لاعبين.

وقالت جريدة «سبورت» الإسبانية، وفقًا لـ«سبورت 360»، إن رونالد كومان لا ينوي الاعتماد على 4 لاعبين خلال الفترة القادمة، وهم عثمان ديمبيلي وريكي بوتش وصامويل أومتيتي وكارليس ألينيا.

وأوضحت أن المدرب رونالد كومان كان صريحاً معهم منذ اليوم الأول، وأبلغهم بضرورة البحث عن وجهات جديدة وتجارب مختلفة، عوض البقاء في البارسا وتدفئة مقاعد البدلاء.

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