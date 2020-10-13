ماذا فعلت جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بـ«كورونا»؟

عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وصديقها كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : إنترنت)

حرصت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، على دعم صديقها مهاجم نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستغرام» صورة من مكالمة فيديو مع رونالدو، وعلقت عليها: «أنت مصدر إلهامي»، في رسالة دعم لصديقها في رحلته ضد الفيروس المستجد.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أعلن إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا خلال معسكر منتخب بلاده، حيث شارك رونالدو مع البرتغال في مباراة إسبانيا الودية، وكذلك مواجهة المنتخب الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية.