ماذا فعلت جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بـ«كورونا»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 06:54 مساء
عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وصديقها كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : إنترنت)

حرصت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، على دعم صديقها مهاجم نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستغرام» صورة من مكالمة فيديو مع رونالدو، وعلقت عليها: «أنت مصدر إلهامي»، في رسالة دعم لصديقها في رحلته ضد الفيروس المستجد.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أعلن إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا خلال معسكر منتخب بلاده، حيث شارك رونالدو مع البرتغال في مباراة إسبانيا الودية، وكذلك مواجهة المنتخب الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي
عربى
البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص «كورونا» للرئيس الأميركي.. وترامب يصف محتجين ...
دولى
وليامز: حوار تونس سيكون مفتوحًا أمام الليبيين الباحثين عن مصلحة «بلدهم» لا ...
ليبيا
مشاورات بين رئيسي الجزائر وتونس حول ترتيبات الحوار الليبي – الليبي
ليبيا
«الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي ...
ليبيا
فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تحذر الدول من اللجوء لاستراتيجية «مناعة القطيع» ضد كورونا