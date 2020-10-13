إصابة كريستيانو بـ«كورونا» وحالته مطمئنة

كريستيانو رونالدو (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، عن إصابة كريستيانو رونالدو قائد الفريق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وأصدر الاتحاد البرتغالي بياناً، اليوم الثلاثاء، يؤكد فيه إيجابية عينة تحليل كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن النجم البرتغالي سيغيب عن مواجهة منتخب بلاده أمام السويد غدا الأربعاء، في دوري أمم أوروبا، وقال البيان إنه تم عزل رونالدو بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا، في حين أن نتائج تحاليل باقي أعضاء المنتخب البرتغالي جاءت سلبية، بحسب ما ذكرته «بي بي سي».

ومن المرجح أن يغيب رونالدو عن عدد من مباريات فريقه يوفنتوس خلال الفترة المقبلة حتى يتم شفائه، وأبرزهم مباراتي كروتوني بالدوري الإيطالي ودينامو كييف بدوري أبطال أوروبا.

وكان رونالدو شارك مع منتخب بلاده في مباراة فرنسا الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا.

وأوضح البيان أنه لا تظهر أي أعراض على الشاب البالغ من العمر 35 عامًا، وقد أعيد إلى الوطن من واجب دولي لعزل نفسه.