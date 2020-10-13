كشف موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 11:14 صباحا
مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن توقيت مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد على ملعب «كامب نو» في إطار الأسبوع السابع بـ«الليغا»، وستقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يوم 24 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت ليبيا.

وسيتعين على برشلونة وريال مدريد لعب مباراتين قبل الكلاسيكو حيث سيلعب «البارسا» أولاً ضد خيتافي ثم فرينكفاروزي المجري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أما «الميرينغي» فسوف يلعب أمام قادش ثم شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري الأبطال، بحسب ما كشفته إذاعة «أوندا ثيرو» الإسبانية، ونقله موقع «24».

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب «الليغا» هذا الموسم برصيد عشر نقاط بعد أن لعب أربع مباريات، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة. أما برشلونة ففي المركز الخامس بسبع نقاط، حيث لعب ثلاث مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي ...
ليبيا
فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تحذر الدول من اللجوء لاستراتيجية «مناعة القطيع» ضد كورونا