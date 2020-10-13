كشف موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن توقيت مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد على ملعب «كامب نو» في إطار الأسبوع السابع بـ«الليغا»، وستقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يوم 24 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت ليبيا.

وسيتعين على برشلونة وريال مدريد لعب مباراتين قبل الكلاسيكو حيث سيلعب «البارسا» أولاً ضد خيتافي ثم فرينكفاروزي المجري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أما «الميرينغي» فسوف يلعب أمام قادش ثم شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري الأبطال، بحسب ما كشفته إذاعة «أوندا ثيرو» الإسبانية، ونقله موقع «24».

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب «الليغا» هذا الموسم برصيد عشر نقاط بعد أن لعب أربع مباريات، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة. أما برشلونة ففي المركز الخامس بسبع نقاط، حيث لعب ثلاث مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة.