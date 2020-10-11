المنتخب الإنجليزي ينتزع الفوز من بلجيكا ويتصدر المجموعة الثانية بدوري أمم أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 10:45 مساء
مباراة المنتخب الإنجليزي أمام بلجيكا بدوري أمم أوروبا. (تويتر)

حقق منتخب إنجلترا فوزا صعبًا أمام نظيره بلجيكا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة من المجموعة A2، بدوري الأمم الأوروبية.

وعلى ملعب ويمبلي وضع روميلو لوكاكو بلجيكا في المقدمة بهدف في الدقيقة 15، من ركلة جزاء، ومن ركلة جزاء أيضا تعادل ماركوس راشفورد لإنجلترا في الدقيقة 39، وانتزع ماسون مونت الفوز لإنجلترا بهدف في الدقيقة 65، بتسديدة مخادعة.

ورفع الفوز رصيد إنجلترا إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، في حين جمدت الخسارة رصيد بلجيكا عند 6 نقاط في المركز الثاني.

ويلعب منتخب إنجلترا مع الدنمارك في الجولة الرابعة، في حين يلعب منتخب بلجيكا مع أيسلندا.

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