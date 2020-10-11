بلجيكا تتحدى إنجلترا في ويمبلي.. وأزمة طرفها ريال مدريد

مباراة سابقة بين إنجلترا وبلجيكا في مونديال روسيا (أرشيفية : الإنترنت)

تتجه الأنظار إلى المجموعة الثانية في منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الأحد، حيث سيكون ملعب ويمبلي في لندن مسرحا للقاء مرتقب بين إنجلترا وضيفتها بلجيكا، في إعادة لمواجهتيهما في مونديال روسيا 2018، حين فاز «الشياطين الحمر» في الدور الأول بهدف ثم في مباراة المركز الثالث بهدفين دون رد.

الصدارة لبلجيكا

وتتصدر بلجيكا المجموعة بست نقاط بعد فوزها بمباراتيها الأوليين شهر سبتمبر الماضي على الدنمارك 2-صفر وأيسلندا 5-1، فيما جمعت إنجلترا أربع نقاط من مباراتيها خارج ملعبها بفوزها على أيسلندا بهدف وتعادلها مع الدنمارك من دون أهداف، وتحمل المواجهة نكهة خاصة في ظل عدد اللاعبين البلجيكيين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، بدءا من الحارس توماس كامينسكي «بلاكبيرن في الدرجة الأولى» وثلاثي الدفاع توبي ألدرفيريلد «توتنهام» وتيموتي كاستانيي «ليستر» ولينادر دندونكر «ولفرهامبتون»، مرورا بلاعبي الوسط كيفن دي بروين «مانشستر سيتي» ودينيس برايت ويوري تييليمانز «ليستر»، وصولا إلى رباعي الهجوم ديفوك أوريجي «ليفربول» وميتشي باتشوايي وكريستيان بنتيكي «كريستال بالاس» ولينادرو تروسار «برايتون»، حسب ما ذكرته «فرانس برس».

شياطين في البريميرليغ

وحتى إن هناك عددا آخر من لاعبي «الشياطين الحمر» مروا بإنجلترا، وأبرزهم مهاجم إنتر ميلان الإيطالي حاليا روميلو لوكاكو، الذي دافع عن ألوان إيفرتون ثم مانشستر يونايتد.

وتحضرت إنجلترا لمواجهة بلجيكا بفوز كبير قبل يومين على جارتها ويلز 3-صفر، بتشكيلة غاب عنها عدد من الأساسيين، ما فتح الباب أمام مهاجم إيفرتون المتألق دومينيك كالفرت لوين للتسجيل في مباراته الدولية الأولى، فيما تعادل «الشياطين الحمر» مع ساحل العاج بهدف بتشكيلة رديفة أيضا.

اكتشاف ساوثغايت

وأشاد مدرب إنجلترا غاريث ساوثغايت بما قدم كالفرت لوين «23 عاما»، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز مشاركة مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بستة لكل منهما بعد أربع مراحل، قائلا إنه «كان جيدا للغاية، حضوره كان ممتازا، توغلاته تشكل تهديدا للخصم، إنه مهاجم متكامل».

ودية ساحل العاج

وعلى غرار المباراة الودية ضد ساحل العاج، يفتقد المنتخب البلجيكي الأحد وفي مباراة الأربعاء المقبل أيضا ضد أيسلندا حارس ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا، لأنه غير جاهز بدنيا، وفاجأ انسحاب كورتوا العديد من المراقبين خصوصا أنه كان في قمة مستواه نهاية الأسبوع الماضي في المباراة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني، وذكرت العديد من وسائل الإعلام البلجيكية أن هذا الانسحاب يدخل في إطار التوتر بين الاتحاد البلجيكي والنادي الملكي.

انقسام الملكي

وكان المدرب الإسباني للمنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيس استدعى لاعب وسط الملكي إدين هازار إلى تشكيلة «الشياطين الحمر»، رغم أنه كان يتعافى من إصابة، وهو قرار لم يرق إلى مسؤولي نادي العاصمة الإسبانية، الذين ما زالوا يعانون من غياب صانع ألعاب تشلسي السابق بسبب إصاباته المتلاحقة التي تبعده حاليا عن المنتخب أيضا، وكان كورتوا «28 عاما» ترك تشكيلة منتخب بلاده للعودة إلى ناديه ريال مدريد خلال معسكره التدريبي في فترة التوقف الدولية السابقة في سبتمبر الماضي، وقتها لم يقدم الاتحاد البلجيكي أي تبرير لمغادرته بعدما نفى إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

مباراة سابقة بين إنجلترا وبلجيكا في مونديال روسيا (أرشيفية : الإنترنت)