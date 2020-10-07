ألمانيا تتعادل بثلاثية مع تركيا في مواجهة مثيرة

جانب من مباراة ألمانيا وتركيا. (تويتر)

حقق منتخب ألمانيا تعادلًا مثيرًا مع نظيره التركي، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة ودية بثلاثة أهداف لمثلها في معقل الماكينات.

وتقدم دراكسلر بهدف لصالح ألمانيا، في الدقيقة 45 قبل أن يحرز أوزان توفان هدف التعادل في الدقيقة 49، وتقدمت ألمانيا مرة أخرى في الدقيقة 58 عن طريق فلوريان نيوهاوس.

واستمر تفوق أصحاب الأرض ساريًا حتى الدقيقة 67 حيث سجل إفيكان كاراكا هدف التعادل للضيوف، وفي الدقيقة 81 تمكن لوكا فالدشميت من تسجيل الهدف الثالث لصالح ألمانيا.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء لصالح ألمانيا قبل أن يسجل كينان كرامان هدف التعادل لتركيا في الدقيقة 94.