بالفيديو: مدرب يموت في الملعب فرحا بالدوري المصري

أكرم حفيلة مع لاعبيه (يلا كورة)

تحدث حارس مرمى فريق فارسكور أحد أندية دوري القسم الثالث في الدوري المصري أحمد سلامة اليوم الأربعاء عن وفاة مدربه أكرم حفيلة، الذي وافته المنية داخل أرض الملعب أمس الثلاثاء.

التقى فريقا فارسكور والروضة ضمن منافسات الترقي للصعود للدرجة الثالثة وانتهت المباراة لصالح فارسكور بنتيجة 2-1، وقبل نهاية شوط المباراة الأول تقدم فارسكور بالهدف الأول عن طريق رامي بصل ثم عزز محمد عويضة تقدم فريقه مسجلًا الهدف الثاني.

غمرت الفرحة اللاعبين وتوجه بعضهم إلى المدرب حفيلة لاحتضانه امتنانًا لمجهوده وعمله مع الفريق، لكن لم تدم تلك الفرحة طويلًا فبعد لحظات سقط المدرب على الأرض مغشيا عليه، ليتحول الملعب إلى كتلة من الصمت.

وقال سلامة: «استكملنا المباراة من أجله، فبعد تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37، عاد حفيلة للجلوس على دكة البدلاء، ثم قام وتوجه إلى أحد اللاعبين لتوجيه بعض النصائح قبل أن يسقط على الأرض مغشيا عليه، لم نعلم وقتها أنه قد فارق الحياة، بحثنا عن سيارة الإسعاف ولم نجدها، حاول أحد لاعبي الفريق الآخر الروضة محاولة إفاقته عن طريق القيام ببعض الإسعافات الأولية لكن دون جدوى»، وفقا لموقع «يلا كورة».

وأضاف: «قمنا بحمله وتوجهنا به خارج الملعب، وحملته سيارة الشرطة إلى مستشفى رأس البر، عرض علينا حكم المباراة محمد عادل إلغاء المباراة واعتبار الفريق منسحبًا، إلا أننا أصررنا على استكمال اللقاء عشان الكابتن، لو كان فيه سيارة إسعاف كنا لحقناه».