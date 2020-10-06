إصابة رئيس رابطة الدوري الإيطالي بـ«كورونا»

باولو دال بينو (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت الفحوص إصابة رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، باولو دال بينو، بعدوى فيروس «كورونا المستجد»، وجاء ذلك طبقًا لما ذكرته الرابطة، وأوضحت أن دال بينو يخضع للعزل الصحي في منزله، وقد ظهرت عليه أعراض الإصابة، وخضع دال بينو (58 عامًا)، الذي يرأس الرابطة منذ يناير الماضي، لفحص «كورونا» أمس الإثنين، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الألمانية.

سبق وأصدرت رابطة الدوري الإيطالي بيانًا رسميًّا، يؤكد أن مباراة «يوفنتوس» ضد «نابولي» ستمضي قدمًا كما هو مخطط لها الأحد الماضي، مما يعني خسارة الفريق الأزرق إذا لم يحضر إلى ملعب المباراة، وجاء نص البيان: «ليغا سيريا A تؤكد أن مباراة يوفنتوس ضد نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ضمن الأسبوع الثالث لا يزال من المقرر أن تنطلق في 4 أكتوبر في تمام الساعة 20:45»، وهذا يعني أن نابولي لم يتمكن حتى الآن من إثبات منعهم من السفر إلى تورينو للمشاركة في المباراة، ولم يُصدر نابولي أي بيان، بما في ذلك الإشارة إلى التغيير المفاجئ في خطط السفر، حيث كان من المقرر أن يطيروا السبت.

وتم الإبلاغ عن منعهم من مغادرة نابولي من قبل سلطة الصحة المحلية، وفي هذه الحالة من شأنه أن يتغلب على بروتوكول الدوري الإيطالي الحالي، ومع ذلك، تم تسريب نسخة من بيان السلطة الصحية وهو لا يحظر السفر صراحة، ولا يضع الفريق تقنيًّا في الحجر الصحي، وتطلب العزل الطبي الوقائي لأولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بالثنائي الإيجابي بيوتر زيلينسكي، وإلجيف إلماس.

ويخضع «يوفنتوس» أيضًا للعزل الاحترازي اعتبارًا من الأحد الماضي، لأن اثنين من الموظفين ثبتت إصابتهما بفيروس «كورونا»، كما سجلت فرق أخرى حالات إيجابية، مثل «ميلان» و«أتالانتا» و«تورينو»، لكن لم يُمنع أي منهم من السفر أو المشاركة في المباريات، ودخلوا الحجر الصحي للحد من خطر انتشار الفيروس خارج النادي، ولم يمنع الآخرون الذين ثبتت نتائجهم سلبية من خوض المباريات.

وينص بروتوكولا دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي، على أنه طالما أن الفريق يضم 13 لاعبًا، بما في ذلك حارس مرمى واحد على الأقل، فيمكن المضي قدمًا في المباراة، وشهد «جنوى» تأجيل مباراته مع «تورينو»، اليوم بسبب وجود 22 حالة في النادي، بينها 17 لاعبًا، ولعب الكثير منهم ضد «نابولي» في الخسارة بستة أهداف الأحد الماضي، ولهذا السبب على الأرجح كان اختبار زيلينسكي وإلجيف إلماس إيجابيين.