إصابة رئيس رابطة الدوري الإيطالي بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 11:58 صباحا
باولو دال بينو (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت الفحوص إصابة رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، باولو دال بينو، بعدوى فيروس «كورونا المستجد»، وجاء ذلك طبقًا لما ذكرته الرابطة، وأوضحت أن دال بينو يخضع للعزل الصحي في منزله، وقد ظهرت عليه أعراض الإصابة، وخضع دال بينو (58 عامًا)، الذي يرأس الرابطة منذ يناير الماضي، لفحص «كورونا» أمس الإثنين، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الألمانية.

سبق وأصدرت رابطة الدوري الإيطالي بيانًا رسميًّا، يؤكد أن مباراة «يوفنتوس» ضد «نابولي» ستمضي قدمًا كما هو مخطط لها الأحد الماضي، مما يعني خسارة الفريق الأزرق إذا لم يحضر إلى ملعب المباراة، وجاء نص البيان: «ليغا سيريا A تؤكد أن مباراة يوفنتوس ضد نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ضمن الأسبوع الثالث لا يزال من المقرر أن تنطلق في 4 أكتوبر في تمام الساعة 20:45»، وهذا يعني أن نابولي لم يتمكن حتى الآن من إثبات منعهم من السفر إلى تورينو للمشاركة في المباراة، ولم يُصدر نابولي أي بيان، بما في ذلك الإشارة إلى التغيير المفاجئ في خطط السفر، حيث كان من المقرر أن يطيروا السبت.

وتم الإبلاغ عن منعهم من مغادرة نابولي من قبل سلطة الصحة المحلية، وفي هذه الحالة من شأنه أن يتغلب على بروتوكول الدوري الإيطالي الحالي، ومع ذلك، تم تسريب نسخة من بيان السلطة الصحية وهو لا يحظر السفر صراحة، ولا يضع الفريق تقنيًّا في الحجر الصحي، وتطلب العزل الطبي الوقائي لأولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بالثنائي الإيجابي بيوتر زيلينسكي، وإلجيف إلماس.

ويخضع «يوفنتوس» أيضًا للعزل الاحترازي اعتبارًا من الأحد الماضي، لأن اثنين من الموظفين ثبتت إصابتهما بفيروس «كورونا»، كما سجلت فرق أخرى حالات إيجابية، مثل «ميلان» و«أتالانتا» و«تورينو»، لكن لم يُمنع أي منهم من السفر أو المشاركة في المباريات، ودخلوا الحجر الصحي للحد من خطر انتشار الفيروس خارج النادي، ولم يمنع الآخرون الذين ثبتت نتائجهم سلبية من خوض المباريات.

وينص بروتوكولا دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي، على أنه طالما أن الفريق يضم 13 لاعبًا، بما في ذلك حارس مرمى واحد على الأقل، فيمكن المضي قدمًا في المباراة، وشهد «جنوى» تأجيل مباراته مع «تورينو»، اليوم بسبب وجود 22 حالة في النادي، بينها 17 لاعبًا، ولعب الكثير منهم ضد «نابولي» في الخسارة بستة أهداف الأحد الماضي، ولهذا السبب على الأرجح كان اختبار زيلينسكي وإلجيف إلماس إيجابيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس الأميركي يغادر مستشفى «والتر ريد» ويعود إلى البيت الأبيض
دولى
مصدر لـ«رويترز»: ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى 290 ألف برميل يوميًا
ليبيا
إخلاء وحدات سكنية جنوب أجدابيا استولى عليها مواطنون
ليبيا
فلوسنا - الحلقة 54
فيديو
لبنانيون يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت ببالونات بيضاء
منوعات
سياسيات وحزبيات تطالبن بعدم استبعاد المرأة من جلسات الحوار الليبي
ليبيا
بالصور.. آثار انفجار مخزن ذخيرة في جنزور
ليبيا
سميرة بوعزة عاملة النظافة بمستشفى الرازي.. رفضت المغادرة حتى تعافت آخر حالة ...
ليبيا
«رويترز»: الأطباء يتابعون حالة «رئتي» ترامب بعد تلقيه علاجا لمرضى الحالات الحرجة
دولى
بالفيديو.. أستون فيلا يفضح ليفربول بسباعية تاريخية في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تشكك في مصداقية أعداد وفيات «كورونا» في ليبيا
ليبيا
عضوات بالكونغرس ينتقدن «تويتر» لعدم معاملتهن بالمثل بشأن سياسة حظر تغريدات «موت ...
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم