بالفيديو.. أستون فيلا يفضح ليفربول بسباعية تاريخية في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 10:29 مساء
ليفربول. (تويتر)

نجح فريق أستون فيلا في اكتساح ضيفه ليفربول بنتيجة (7-2)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وسجل سباعية أستون فيلا أولي واتكينز هاتريك في الدقائق (4- 23- 39) وجون ماكجين في الدقيقة (35) ووز باركلي (55) وجاك جريليتش (66- 75)، بينما سجل ثنائية ليفربول محمد صلاح في الدقائق (33- 60).  

بهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 9 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط أيضًا في المركز الخامس.

 

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