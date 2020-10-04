إلغاء مباراة يوفنتوس ضد نابولي رسميًا.. و«السيدة العجوز» يحصد ثلاث نقاط

إلغاء مباراة يوفنتوس ضد نابولي. (تويتر)

ألغيت مباراة يوفنتوس ضد نظيره نابولي التي كان من المزمع إقامتها في تمام التاسعة إلا ربع من مساء اليوم الأحد، لعدم حضور فريق نابولي لملعب مباراة «يوفنتوس آرينا» لخوض مباراة الجولة الثالثة من الدورى الإيطالى.

وتغيب نابولي عن الحضور إلى ملعب بسبب فيروس كورونا المستجد، ما سيؤدي إلى اعتباره خاسرا بنتيجة (3-0) بحسب لوائح رابطة الدوري المستمدة من قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

ووصلت حافلة يوفنتوس لملعب المباراة، وأجرى لاعبو الفريق تمارين الإحماء، كما أعلن آندريا بيرلو تشكيلة الفريق، وتواجد طاقم التحكيم، في حين لم يسافر لاعبو نابولي لمدينة تورينو، بعد إصابة اثنين من لاعبيه بكورونا.

وكان نابولي طلب تأجيل المباراة بعد إصابة لاعبيه بيتور زيلينيسكي وإليف إلماس بفيروس كورونا المستجد، في المقابل أصرت رابطة الدوري الإيطالي على إقامة المباراة في موعدها.